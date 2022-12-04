После частичной мобилизации безработица в Омской области сократилась

Омскстат представил данные о занятости и безработице за период с августа по октябрь этого года.
Рабочей силой считаются граждане в возрасте 15 лет и старше. В Омской области таковых насчитывалось почти 973 тысячи. Из них более 40 тысяч были зарегистрированы как безработные.
Уровень занятости за указанный период — 60,2%. Уровень безработицы составил 4,2%. Отметим, в летние месяцы статистики отмечали более высокий показатель — 4,5%. Однако и рабочей силы насчитывалось больше, поэтому общий уровень занятости омичей практически не изменился.