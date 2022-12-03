Омский Роспотребнадзор прокомментировал взрыв в школьной котельной

Всего в школе 99 учащихся. Помимо этого, в здании расположен детский сад, куда ходят 22 ребенка. Никто из детей не пострадал, поскольку в выходные дни в образовательном и воспитательном учреждениях никого нет. С понедельника учащиеся будут переведены на дистанционное обучение, а детский сад распустят.