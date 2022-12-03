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Омский Роспотребнадзор прокомментировал взрыв в школьной котельной

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
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По данным ведомства, никто из детей не пострадал, поскольку в выходные дни учебного процесса нет.

Напомним, сегодня в Марьяновском районе взорвался паровой котел в школьной котельной, в результате чего пострадал 60-летний оператор котельной.

По данным ведомства, эта котельная отапливала здание средней школы, а также шесть частных домов.

Всего в школе 99 учащихся. Помимо этого, в здании расположен детский сад, куда ходят 22 ребенка. Никто из детей не пострадал, поскольку в выходные дни в образовательном и воспитательном учреждениях никого нет. С понедельника учащиеся будут переведены на дистанционное обучение, а детский сад распустят.

В настоящее время в школе проведены работы по сохранности системы отопления, а вода из системы отопления слита. Ситуация находится на контроле омского Роспотребнадзора.

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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омская область#Марьяновский район#Роспотребнадзор#Взрыв#Котельная#Дети#Омская школа
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