Порочный круг. Север Омской области собираются оставить без газа

В региональном министерстве промышленности и научно-технического развития про комментировали ситуацию с подачей газа на севере Омской области. Речь идет о Тевризском, Знаменском и Тарском районах.
Сейчас в этих трех районах собираются ограничить подачу газа, который поставляется с Тевризского газоконденсатного месторождения. Без голубого топлива планируют оставить жителей севера, которые имеют альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива.
Решение об ограничении подачи газа связано с аномальными холодами. Такую меру собираются применить временно.
«Жилые дома, в которых газ является единственным источником тепла, а также объекты социальной сферы без газоснабжения не останутся», — рассказал первый замминистра промышленности и научно-технического развития Омской области Игорь Лукьянов.