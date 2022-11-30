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Порочный круг. Север Омской области собираются оставить без газа

Сегодня, 02:34
Фото: 1MI

В трех северных районах Омской области планируют отключить газ

Решение об ограничении газоснабжения связано с попыткой не допустить возникновение аварийной ситуации.

В региональном министерстве промышленности и научно-технического развития про комментировали ситуацию с подачей газа на севере Омской области. Речь идет о Тевризском, Знаменском и Тарском районах.

Сейчас в этих трех районах собираются ограничить подачу газа, который поставляется с Тевризского газоконденсатного месторождения. Без голубого топлива планируют оставить жителей севера, которые имеют альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива.

Решение об ограничении подачи газа связано с аномальными холодами. Такую меру собираются применить временно.

«Жилые дома, в которых газ является единственным источником тепла, а также объекты социальной сферы без газоснабжения не останутся», — рассказал первый замминистра промышленности и научно-технического развития Омской области Игорь Лукьянов.
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Ухудшение погоды#Газ#Отключение
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