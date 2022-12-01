В Омской области началась проверка вынужденной посадки вертолета

По предварительным данным, сегодня, 1 декабря 2022 года вертолет Ми-8, следовавший из Тары в сторону поселок Пионерский Томской области, совершил вынужденную посадку в районе деревни Киксы Тарского района. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.