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В Омской области началась проверка вынужденной посадки вертолета

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
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Вертолет следовал в сторону Томской области, но совершил вынужденную посадку в Тарском районе.

По сообщению МСУТ СК России, омские следователи начали проверку по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8.

По предварительным данным, сегодня, 1 декабря 2022 года вертолет Ми-8, следовавший из Тары в сторону поселок Пионерский Томской области, совершил вынужденную посадку в районе деревни Киксы Тарского района. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.

Омский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Тарский район#Вертолет#Вынужденная посадка#Доследственная проверка
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