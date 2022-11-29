В ночном пожаре в Омской области серьезно обгорел 52-летний мужчина

В Черлакском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах ночного пожара, в котором пострадал 52-летний мужчина.
«В среду ночью, 29 ноября, около 00:50 в рабочем поселке Черлак загорелся частный дом», — пояснил Города55 источник в экстренных службах.
При возгорании пострадал хозяин дома. С ожогами 1 и 2 степени 30% тела его госпитализировали в «Черлакскую ЦРБ».
Между тем эксперты уже озвучили предварительную причину пожара — неисправность печного отопления. Проводится проверка, все обстоятельства случившегося уточняются.