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В ночном пожаре в Омской области серьезно обгорел 52-летний мужчина

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
иллюстрация
Предварительно, возгорание произошло из-за неисправной печи.

В Черлакском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах ночного пожара, в котором пострадал 52-летний мужчина.

«В среду ночью, 29 ноября, около 00:50 в рабочем поселке Черлак загорелся частный дом», — пояснил Города55 источник в экстренных службах.

При возгорании пострадал хозяин дома. С ожогами 1 и 2 степени 30% тела его госпитализировали в «Черлакскую ЦРБ».

Между тем эксперты уже озвучили предварительную причину пожара — неисправность печного отопления. Проводится проверка, все обстоятельства случившегося уточняются.

#Ольга Акамова#Пожары#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Травмы#Ожоги
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