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Выяснилось, что ждет шар «Держава» в центре Омска

Сегодня, 12:40
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
По словам Сергея Шелеста, «Шаром», безусловно, нужно заниматься.

Как сообщил Сергей Шелест, на заседании топонимической комиссии было решено, что шаром «Держава» нужно всерьез заняться.

«Совместно с художниками и краеведами обратимся к истории создания памятника, посчитаем, во сколько обойдётся исполнить его в добротных материалах. Параллельно будем искать мецената, который нам поможет», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Помимо этого, члены топонимической комиссии решили согласовать установку памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной. Так что, судьба «Шара» и конной скульптуры теперь в руках Омского горсовета.

Стало известно, где установят памятник Ивану Бухгольцу в Омске
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#Юлия Бармина#Город#Омск#Новости#Сергей шелест#Памятник#Комиссия
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