Выяснилось, что ждет шар «Держава» в центре Омска

Как сообщил Сергей Шелест, на заседании топонимической комиссии было решено, что шаром «Держава» нужно всерьез заняться.
«Совместно с художниками и краеведами обратимся к истории создания памятника, посчитаем, во сколько обойдётся исполнить его в добротных материалах. Параллельно будем искать мецената, который нам поможет», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Помимо этого, члены топонимической комиссии решили согласовать установку памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной. Так что, судьба «Шара» и конной скульптуры теперь в руках Омского горсовета.