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Похолодание

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Ноябрь
Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом
5 ноября, 06:59
Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня
4 ноября, 13:07
Всех сдует: омичей предупредили о штормовом ветре и непогоде на ноябрьских выходных
2 ноября, 07:46
Октябрь
Обогреватели не справляются: омичи из домов на Малунцева остались без отопления
3 октября, 12:22
Последний теплый день. К Омской области приближается мощное похолодание
1 октября, 09:48
Сентябрь
«Сибирская зима» в сентябре. Омичей ждет аномальное похолодание
25 сентября, 05:48
Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам
17 сентября, 04:15
Погодные неприятности. Омскую область накроет первым снегом
13 сентября, 04:07
До -5 в приземном слое. Синоптики предупредили омичей о резком похолодании
6 сентября, 06:03
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
5 сентября, 06:43
Минувшей ночью север Омской области столкнулся с заморозками до -4 градусов
2 сентября, 11:13
Август
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
26 августа, 06:03
Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами
22 августа, 10:28
Осень в августе. На Омскую область движется циклон с мощным похолоданием
13 августа, 09:48
Зальет все: мощнейший в мире дождевой циклон обрушится на Омскую область
8 августа, 08:55
Ночью до +8. На Омск стремительно надвигается осеннее похолодание
7 августа, 08:47
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
1 августа, 06:19
Июль
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
30 июля, 05:02
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
22 июля, 11:33
Нагрянет гроза. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды в ближайшие дни
15 июля, 13:06

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