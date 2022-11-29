Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора

Власти собираются закупить 43 600 праздничных наборов. Каждый подарок будет содержать 37 видов лакомств, в числе которых молочный шоколад, какао-суфле с помадкой, сахарное печенье, вафельные конфеты, шоколадные батончики с арахисом, конфеты с грильяжем и много другое.