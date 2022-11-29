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Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI

В Омске выбрали поставщика сладких новогодних подарков от губернатора

На конкурс заявилась только одна компания, с ней и заключат договор.

В Омске подвели итоги аукциона на поставку новогодних подарков от омского губернатора. На конкурс заявилась одна компания — ООО «Мирфирм». С ней решили заключить договор по начальной стоимости — 19.6 млн рублей.

Власти собираются закупить 43 600 праздничных наборов. Каждый подарок будет содержать 37 видов лакомств, в числе которых молочный шоколад, какао-суфле с помадкой, сахарное печенье, вафельные конфеты, шоколадные батончики с арахисом, конфеты с грильяжем и много другое.

Сладости упакуют в красочную упаковку, на которой буде находиться текст поздравления от главы региона. Подарки отправят в районные администрации, детдома, школы-интернаты, центры соцобслуживания, а также ряд ведомств.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Аукцион#Дети#Подарки
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