Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора

В Омске подвели итоги аукциона на поставку новогодних подарков от омского губернатора. На конкурс заявилась одна компания — ООО «Мирфирм». С ней решили заключить договор по начальной стоимости — 19.6 млн рублей.
Власти собираются закупить 43 600 праздничных наборов. Каждый подарок будет содержать 37 видов лакомств, в числе которых молочный шоколад, какао-суфле с помадкой, сахарное печенье, вафельные конфеты, шоколадные батончики с арахисом, конфеты с грильяжем и много другое.
Сладости упакуют в красочную упаковку, на которой буде находиться текст поздравления от главы региона. Подарки отправят в районные администрации, детдома, школы-интернаты, центры соцобслуживания, а также ряд ведомств.