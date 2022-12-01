Отказал один двигатель. В Омской области экстренно сел вертолет

Как стало известно Городу55, вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области. Как рассказал наш источник в экстренных службах, инцидент произошел неподалеку от деревни Киксы Тарского района. По предварительным данным, у вертолета отказал один двигатель. На место выехали экстренные службы.