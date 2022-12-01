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Отказал один двигатель. В Омской области экстренно сел вертолет

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

В Омской области из-за технической неисправности экстренно приземлился вертолет

На борту были как пассажиры, так и члены экипажа.

Как стало известно Городу55, вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области. Как рассказал наш источник в экстренных службах, инцидент произошел неподалеку от деревни Киксы Тарского района. По предварительным данным, у вертолета отказал один двигатель. На место выехали экстренные службы.

«Вертолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не получило. Все члены экипажа и пассажиры эвакуируются в гостиницу Иртыш в Таре», — рассказал Городу55 глава Омского следственного отдела на транспорте Андрей Филиппов.
#Вероника Жукова#Происшествия#Омская область#Вертолет#Экстренная посадка
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