Отказал один двигатель. В Омской области экстренно сел вертолет

Как стало известно Городу55, вертолет совершил вынужденную посадку в Омской области. Как рассказал наш источник в экстренных службах, инцидент произошел неподалеку от деревни Киксы Тарского района. По предварительным данным, у вертолета отказал один двигатель. На место выехали экстренные службы.
«Вертолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не получило. Все члены экипажа и пассажиры эвакуируются в гостиницу Иртыш в Таре», — рассказал Городу55 глава Омского следственного отдела на транспорте Андрей Филиппов.