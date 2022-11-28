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У «Шара» есть шанс. В Омске появилось другое место для нового конного памятника

Сегодня, 07:32
Фото: мэрия Омска

В Омске комиссия рассмотрит новый вариант размещения конной скульптуры

Раунд за «Державой». Если на сегодняшнем заседании омской топонимической комиссии примут новый вариант размещения нашумевшей конной скульптуры, любимый омичами «Шар» может остаться на своем законном месте.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, сегодня топонимическая комиссия рассмотрит новый вариант размещения конной скульптуры, посвященной Ивану Бухгольцу. В качестве площадки предложили Иртышскую набережную, напротив дома № 10 к. 1.

«Здесь расположена смотровая площадка, хороший обзор, насыщенный пешеходный трафик, памятник будет одинаково выигрышно смотреться и с акватории, и с суши. Земельный участок позволяет разместить на нем подобный объект без ущерба для сетей и зеленых насаждений», — прокомментировал Сергей Шелест.

Напомним, что этой осенью из-за нового памятника Ивану Бухгольцу судьба памятника «Держава» повисла на волоске. Его хотели «укатить» с привычного места в парк 300-летия Омска, но там его «принять» не захотели.

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#Дарья Зыкова#Омск#Памятник#Город#Новости#Сергей шелест#Комиссия
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