У «Шара» есть шанс. В Омске появилось другое место для нового конного памятника

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, сегодня топонимическая комиссия рассмотрит новый вариант размещения конной скульптуры, посвященной Ивану Бухгольцу. В качестве площадки предложили Иртышскую набережную, напротив дома № 10 к. 1.
«Здесь расположена смотровая площадка, хороший обзор, насыщенный пешеходный трафик, памятник будет одинаково выигрышно смотреться и с акватории, и с суши. Земельный участок позволяет разместить на нем подобный объект без ущерба для сетей и зеленых насаждений», — прокомментировал Сергей Шелест.
Напомним, что этой осенью из-за нового памятника Ивану Бухгольцу судьба памятника «Держава» повисла на волоске. Его хотели «укатить» с привычного места в парк 300-летия Омска, но там его «принять» не захотели.