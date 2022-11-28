В Омской области ввели меры поддержки семей для 5 новых категорий участников СВО

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что губернатор подписал указ, по которому меры социальной поддержки семей мобилизованных распространятся еще на 5 категорий участников СВО.
Льготы распространили на контрактников, росгвардейцев, служащих войсковой части 39965, сотрудников МВД и добровольцев из «БАРСа».
Семьи всех перечисленных категорий участников спецоперации получат следующие меры поддержки:
Напомним, 25 ноября губернатор подписал указ, согласно которому те же дополнительные категории участников СВО получат региональную единовременную выплату в 100 тыс. рублей.