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В Омской области ввели меры поддержки семей для 5 новых категорий участников СВО

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
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Новый указ. Участники СВО из Омской области и их семьи получат те же льготы и поддержку, что и мобилизованные.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что губернатор подписал указ, по которому меры социальной поддержки семей мобилизованных распространятся еще на 5 категорий участников СВО.

Льготы распространили на контрактников, росгвардейцев, служащих войсковой части 39965, сотрудников МВД и добровольцев из «БАРСа».

Семьи всех перечисленных категорий участников спецоперации получат следующие меры поддержки:

  • Не надо будет платить за посещение детьми муниципального детского сада;
  •  Школьникам с 1 по 11 класс предоставят горячее питание бесплатно;
  •  Спортивные секции и кружки в физкультурно-спортивных организациях, в ведении Омской области — тоже бесплатны;
  •  Компенсация расходов на догазификацию домовладений в размере 130 тыс. рублей единовременно;
  •  Социальное обслуживание граждан организациями в ведении Омской области — без очереди;
  •  Студентов колледжей и техникумов, подведомственных Минобру Омской области, первоочередно будут отправлять на оплачиваемую практику;
  •  Родителям участников СВО помогут проходить диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, получать лекарственные препараты в порядке, установленном законодательством;
  •  Семьям военнослужащих помогут в поиске работы и профессионального обучения.

Напомним, 25 ноября губернатор подписал указ, согласно которому те же дополнительные категории участников СВО получат региональную единовременную выплату в 100 тыс. рублей.

Всем участникам СВО из Омской области утвердили выплаты по 100 тысяч рублей
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#Дарья Зыкова#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Александр Бурков#Льготы#Поддержка#Дети#Семья
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