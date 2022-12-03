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Появились подробности о состоянии семьи, пострадавшей во время пожара в Омске

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
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Мать и ребенок госпитализированы.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, матери и ребенку, пострадавших во время сегодняшнего пожара, ничего не угрожает.

Состояние женщины медики оценивают как стабильное, а ребенка — ближе к удовлетворительному. Обследования продолжаются.

Оба госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня утром, в доме на улице Кемеровская произошел пожар. В результате спаслись только родители и младший ребенок. 6-летний ребенок не смог выбраться со второго этажа и погиб.

В результате жуткого пожара в Омске погиб ребенок
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Дети#Пожар с погибшими#Пострадал ребенок#Мать
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