Появились подробности о состоянии семьи, пострадавшей во время пожара в Омске

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, матери и ребенку, пострадавших во время сегодняшнего пожара, ничего не угрожает.
Состояние женщины медики оценивают как стабильное, а ребенка — ближе к удовлетворительному. Обследования продолжаются.
Оба госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, сегодня утром, в доме на улице Кемеровская произошел пожар. В результате спаслись только родители и младший ребенок. 6-летний ребенок не смог выбраться со второго этажа и погиб.