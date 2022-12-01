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Все полыхает. В Омске рано утром произошел крупный пожар на Левобережье

Сегодня, 05:13
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожар охватил два частных дома возле метромоста в Омске

Загорелись частные дома, которые находятся в Кировском округе возле метромоста.

Сегодня, 1 декабря, в Кировском округе Омска произошел крупный пожар. Очевидцы рассказали в соцсетях, что возгорание произошло в частном секторе у метромоста.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило в 9:13. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь охватил два частных дома и хозяйственные постройки на площади 260 квадратных метров.

На место выезжали 12 единиц техники и 56 спасателей. К 10:06 пожар удалось локализовать, а к 10:25 — ликвидировать открытое горение.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#ГУ МЧС по Омской области
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