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Департамент образования проверит, насколько тепло в омских школах

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI

Шелест поручил проверить температурный режим в омских школах

Мэр Омска поручил решить вопрос, если в учебном заведении холодно.

После многочисленных жалоб родителей мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить, как соблюдается температурный режим в омских школах. В случаях, если в учебных заведениях будет холоднее нормы, сотрудники департамента образования должны будут с этим разобраться.

Специалисты ведомства отправятся в школы с проверками уже сегодня. По каждой проблемной школе собираются составить соответствующий акт.

Градоначальник отметил, что причин низкой температуры в помещениях может быть несколько. Это могут быть как проблемы на тепловых сетях, так и неисправность коммуникаций в самих школах. Сергей Шелест пообещал решить вопрос в кратчайшие сроки.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Школы#Тепло#Сергей шелест
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