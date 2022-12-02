Департамент образования проверит, насколько тепло в омских школах

После многочисленных жалоб родителей мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить, как соблюдается температурный режим в омских школах. В случаях, если в учебных заведениях будет холоднее нормы, сотрудники департамента образования должны будут с этим разобраться.
Специалисты ведомства отправятся в школы с проверками уже сегодня. По каждой проблемной школе собираются составить соответствующий акт.
Градоначальник отметил, что причин низкой температуры в помещениях может быть несколько. Это могут быть как проблемы на тепловых сетях, так и неисправность коммуникаций в самих школах. Сергей Шелест пообещал решить вопрос в кратчайшие сроки.