В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о результатах расследования уголовного дела, связанного с масштабными пожарами в Называевске в мае этого года. Дело завели по ч.3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении главы Называевска Виктора Лупиноса и начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгения Шаламова.
Следователи считают, что Лупинос не обеспечил пожарную безопасность в Называевске: не позаботился о своевременной уборке мусора и сухой растительности, о покосе травы, в том числе вблизи трансформаторной подстанции 1985 года постройки, от которой и разошелся огонь. При этом мэр Называевска 21 апреля 2022 года подписал паспорт населенного пункта, где было указано, что вся работа проведена.
В свою очередь начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгений Шаламов не обеспечил надежность работы и техническое обслуживание электрических сетей, а также своевременную уборку сухой растительности и покос травы возле трансформаторной подстанции и в охранной зоне воздушной электролинии, считают следователи.
В итоге 6 мая 2022 года на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание, от искр загорелся сухой камыш, после чего огонь разошелся по городу, уничтожил целую улицу. В результате пожара было уничтожено 97 частных и многоквартирных жилых домов. Некоторые жители получили травмы, а материальный ущерб составил не менее 192 миллионов 778 тысяч рублей. Случившееся повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Обвиняемые не признали свою вину, однако их все равно заключили под стражу. Позднее меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Ход расследования уголовного дела стоял на контроле Центрального аппарата СКР. Уголовное дело готовят к передаче в суд.
Также по итогам следствия губернатору Омской области Александру Буркову и в ГУ МЧС России по Омской области внесли представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, и усилении контроля за противопожарными мероприятиями.