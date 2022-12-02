В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске

Следователи считают, что Лупинос не обеспечил пожарную безопасность в Называевске: не позаботился о своевременной уборке мусора и сухой растительности, о покосе травы, в том числе вблизи трансформаторной подстанции 1985 года постройки, от которой и разошелся огонь. При этом мэр Называевска 21 апреля 2022 года подписал паспорт населенного пункта, где было указано, что вся работа проведена.