Кино, вино и домино: как провести новогодние каникулы в Омске

Лучше не откладывать покупку на последний момент, чтобы не остаться без развлечения. Приобрести билеты можно уже сейчас, причем не выходя из дома, например, с помощью сервисов по покупке билетов безопасно провести платеж через Систему быстрых платежей (СБП) – реквизиты своих карт оставлять не придется, а весь платеж можно просто и безопасно провести в привычном мобильном банке. Более того, покупка может оказаться очень выгодной: до конца декабря все, кто воспользуется СБП при оплате товаров и услуг, могут стать участниками розыгрыша денежных призов. В преддверии Нового года выиграть можно 1000 рублей, их могут выиграть каждую неделю 35 тысяч человек, или даже 1 млн рублей, его разыграют среди пятерых победителей по итогам ноября и декабря. Зарегистрироваться для участия, а также проверить возможный выигрыш можно на сайте Системы быстрых платежей по своему номеру телефона.