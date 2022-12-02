Кино, вино и домино: как провести новогодние каникулы в Омске

Традиционно после наступления Нового года ажиотаж в торговых комплексах сменяется ажиотажем в кинотеатрах и развлекательных центрах. В прошлые годы на зимние праздники своей отпечаток наложила пандемия коронавируса, ну, а в этом году, когда волна заболеваемости схлынула, и клиенты, и владельцы бизнеса не упустят возможности все наверстать.
Новинки кинопроката по традиции помогут создать праздничное настроение уже сейчас и поддержать его на каникулах. 1 декабря выходит продолжение главной новогодней киноэпопеи страны — «Елки-9». Также на больших экранах омичи увидят продолжение голливудской сказки «Зачарованная-2» и фэнтези с Джейсоном Момоа «Страна снов». 8 декабря эстафету примут мультик «Щелкунчик и волшебная флейта» и ромком «Тайный Санта» — оба отечественного производства, а также норвежский фильм о плюшевом медвежонке «Приключения Тедди». Ближе к Новому году детей порадуют «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев», зрителей постарше — российская комедия «Елки-иголки» с Павлом Прилучным. А уже 1 января в кинопрокате появится «Чебурашка» — полнометражный фильм про знакомого всем с детства ушастого героя. Конечно, добрыми семейными фильмами кинотеатры не ограничатся — ужасы, триллеры, боевики и криминальные драмы тоже будут в меню. Цена вопроса — от 120 до 270 рублей в зависимости от кинотеатра и времени сеанса.
Святой долг каждого родителя – отвести ребенка на новогоднее представление или ёлку. В первый же день нового года в сибирском культурном центре театр «Раек» покажет сказку «В некотором царстве», в конце которой Дед Мороз угостит зрителей пряниками. В омских театрах спектакли будут показывать уже со 2 января. Выбор большой: ТЮЗ подготовил «Щелкунчика» и «По щучьему велению», театр «Третий круг» – постановку «Тайна другого измерения», в Пятом покажут русскую народную сказку «Зимовье зверей», в Музыкальном – мюзикл «Финист – Ясный сокол», в «Галерке» – «Снежную королеву», в Лицейском – «Летучий корабль», а в драме – «Кота в сапогах». В историческом парке «Россия – моя история» омичи увидят и вовсе мультимедийный спектакль «Не просто дверь», он тоже не пройдет без главного новогоднего волшебника. Взрослым также будет что посмотреть: привычные спектакли из репертуаров никуда не денутся, так что каникулы – отличный повод выбраться в свет и культурно обогатиться. Билеты на новогодние представления обойдутся в 200 рублей и выше.
Лучше не откладывать покупку на последний момент, чтобы не остаться без развлечения. Приобрести билеты можно уже сейчас, причем не выходя из дома, например, с помощью сервисов по покупке билетов безопасно провести платеж через Систему быстрых платежей (СБП) – реквизиты своих карт оставлять не придется, а весь платеж можно просто и безопасно провести в привычном мобильном банке. Более того, покупка может оказаться очень выгодной: до конца декабря все, кто воспользуется СБП при оплате товаров и услуг, могут стать участниками розыгрыша денежных призов. В преддверии Нового года выиграть можно 1000 рублей, их могут выиграть каждую неделю 35 тысяч человек, или даже 1 млн рублей, его разыграют среди пятерых победителей по итогам ноября и декабря. Зарегистрироваться для участия, а также проверить возможный выигрыш можно на сайте Системы быстрых платежей по своему номеру телефона.
Для любителей сменить обстановку и подышать свежим воздухом есть еще один хороший вариант провести время: отправиться после празднования Нового года на несколько дней на базу отдыха. Традиционно после 2 января цены на загородный отдых возвращаются в норму, а длина каникул позволит насладиться мини-отпуском сполна. Например, встреча Нового года в Чернолучье будет стоить минимум 6 тыс рублей с человека в сутки без банкета, тогда как проживание со 2 января – от 1,5-2 тыс рублей с завтраком. Подобрать подходящий вариант еще можно, но стоит поторопиться: с каждым днем их все меньше, а цены все выше.
Самый доступный вид досуга – это разнообразные зимние забавы. Как ранее сообщал Город55, подготовлено 26 дворовых коробок по всему Омску, где кататься и играть в хоккей можно бесплатно. Кроме того, будут работать открытые катки с теплыми раздевалками и прокатом коньков, которые уже полюбились омичам в прошлые годы. Их зальют в Воскресенском сквере, в Советском парке и 30-летия ВЛКСМ, на территории аттракционов «Вокруг света» на Зеленом острове. Выход на лед обойдется минимум в 250 рублей. В целях безопасности не берите с собой ничего лишнего, проверьте карманы перед катанием: выпавшие монеты или кредитные карты могут стать причиной травмы. Тем более, сейчас для оплаты по-прежнему достаточно смартфона – можно воспользоваться СБП, отсканировав QR-код для платежа на кассе или в терминале.
Для многих Новый год – повод бросить все вредные привычки… и встать на лыжи. Все желающие могут это сделать в Центре лыжного спорта на Березовой. Кататься можно бесплатно, оплачивается только прокат экипировки, если нет своей. Также трассы появятся у спорткомплекса «Юность» на Богдана Хмельницкого, в парках «Советский» и 300-летия Омска, в «Птичьей гавани». По выходным цена за пару лыж – от 100 до 250 рублей.
Кроме того, с 1 декабря стартует фестиваль «Зимний Любинский». Ярмарки, фотозоны, ледяные горки и скульптуры, а также главная городская елка расположатся на улице Музейной. После прогулки или до нее можно заглянуть и в «Эрмитаж-Сибирь». Билет для взрослого стоит 300 рублей, впечатления – бесценны.