Стало известно, где установят памятник Ивану Бухгольцу в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест поделился итогами сегодняшней топонимической комиссии.
Пообщавшись с автором скульптуры и обговорив все плюсы предложенной территории, члены комиссии приняли решение согласовать установку памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной.
Окончательное решение будет принято после рассмотрения документов, а также после заседания Омского горсовета.
«Если депутаты проголосуют „за“, то в Омске появится ещё одна точка, которая будет связана с нашей историей и вместе с тем послужит формированию современного облика города и его туристической узнаваемости», — рассказал Сергей Шелест.