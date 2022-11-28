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Стало известно, где установят памятник Ивану Бухгольцу в Омске

Сегодня, 12:28
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Окончательное решение примет Омский горсовет.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился итогами сегодняшней топонимической комиссии.

Пообщавшись с автором скульптуры и обговорив все плюсы предложенной территории, члены комиссии приняли решение согласовать установку памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной.

Окончательное решение будет принято после рассмотрения документов, а также после заседания Омского горсовета.

«Если депутаты проголосуют „за“, то в Омске появится ещё одна точка, которая будет связана с нашей историей и вместе с тем послужит формированию современного облика города и его туристической узнаваемости», — рассказал Сергей Шелест.
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Памятник#Комиссия
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