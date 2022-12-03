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Омская администрация ответила на жалобу о нападении бездомных собак на ребенка

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
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По словам администрации, бригада для отлова бродящих собак на школьной и близлежащих территориях будет направлена в ближайшее время.

Омская администрация ответила на жалобы о бездомных собаках.

Напомним, ранее в социальных сетях омичка рассказала, что на территории школы № 73 стая бродячих собак набросилась на мальчика. Животные покусали ребенка и погрызли его сменную обувь.

«С целью отлова бродящих собак, находящихся на территории СОШ 73, директором школы сегодня, 3 декабря, была подана заявка в бюджетное учреждение „Муниципальный приют для животных“», — ответили в департаменте образования.

По словам администрации, «Муниципальный приют для животных», должен будет направить бригаду для отлова бродящих собак на школьной и близлежащих территориях в ближайшее время.

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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Администрация#Собаки#Бродячие собаки#Бездомные собаки
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