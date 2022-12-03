Омская администрация ответила на жалобу о нападении бездомных собак на ребенка

Омская администрация ответила на жалобы о бездомных собаках.
Напомним, ранее в социальных сетях омичка рассказала, что на территории школы № 73 стая бродячих собак набросилась на мальчика. Животные покусали ребенка и погрызли его сменную обувь.
«С целью отлова бродящих собак, находящихся на территории СОШ 73, директором школы сегодня, 3 декабря, была подана заявка в бюджетное учреждение „Муниципальный приют для животных“», — ответили в департаменте образования.
По словам администрации, «Муниципальный приют для животных», должен будет направить бригаду для отлова бродящих собак на школьной и близлежащих территориях в ближайшее время.