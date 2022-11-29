Вчера, 28 ноября, Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила тарифы на коммунальные услуги. Они будут действовать с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2024 года. Изменения коснутся стоимости на горячую и холодную воду, отопление, газ, электричество и ТКО.
Так, тариф на электричество вырастет на 42 копейки. Базовый тариф для горожан, которые живут в домах с газовыми плитами, увеличится с 4.72рублей/кВт*ч до 5.14 рублей/кВт*ч. Для горожан, которые живут в домах с электрическими плитами, а также для жителей сел тарифы будут ниже базовых на 30%. Они составят 3.60 рублей/кВт*ч. Также сохранили понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений (0.7) и религиозных организаций, которые содержатся за счет прихожан (0.9).
Что касается стоимости природного газа, который поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Омск», то тариф увеличится на 42-67 копеек. Рост тарифов на сжиженный газ от ООО «ООГК» по всем направлениям использования не превышает предельный уровень индексации в 9%.
Для потребителей АО «ОмскВодоканал» тариф на питьевую воду составит 21.65 рублей/кубометр (рост 1 рубль 78 копеек), а за водоотведение — 25.26 рублей/кубометр (рост 2 рубля 8 копеек).
Предельный тариф на вывоз мусора установили в размере 1110.61 рублей/кубометр и 7444.60 рублей/тонна. Ранее тариф составлял 1018.95 рублей/кубометр и 6830.17 рублей/тонна. Тариф вырастет на сумму от 8.29 до 11.18 рублей. Отметим, что большая часть омичей платят за вывоз ТКО по льготному тарифу.