Так, тариф на электричество вырастет на 42 копейки. Базовый тариф для горожан, которые живут в домах с газовыми плитами, увеличится с 4.72рублей/кВт*ч до 5.14 рублей/кВт*ч. Для горожан, которые живут в домах с электрическими плитами, а также для жителей сел тарифы будут ниже базовых на 30%. Они составят 3.60 рублей/кВт*ч. Также сохранили понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений (0.7) и религиозных организаций, которые содержатся за счет прихожан (0.9).