Итоги выборов в омский горсовет, ситуация с «Ред Вингс», первая победа «Авангарда»

14 сентября омский СК задержал маньяка по прозвищу «Форточник». Он залезал в квартиры к жертвам через соответствующее отверстие в окне. Изнасиловал восемь женщин в Омске и Калачинске. Первое преступление он совершил 12 лет назад! Преступник скрывался в Казахстане, где даже успел отсидеть срок за кражу. Теперь им занимаются омские следователи. Суд заключил «Форточника» под стражу на два месяца.
Тем временем появились новые подробности истории другого жестокого преступления. Обвиняемый в изнасиловании 9-летней девочки отправлен в психиатрическую клинику. Там он пройдет экспертизу на вменяемость. А пострадавшего ребенка уже выписали из больницы.
Утром 12 сентября избирком отчитался об обработке 100% бюллетеней. Выборы в городской парламент прошли ровно неделю назад — 11 сентября. Публикуем список депутатов седьмого созыва здесь. Омская область вышла из «красного пояса» — коммунистам достался лишь один мандат. Официальные итоги были объявлены к обеду 12 сентября. Город55 проанализировал результаты:
Впрочем, инфоповодов хватило и до первого заседания. Например, целый скандал родился вокруг избранной от «Справедливой России» Анны Степаненко. Проверку начала полиция. Мы подробно рассказываем о происшествии:
Еще из новостей. Омичи начали массово продавать в интернете значки, которые раздавали на голосовании 11 сентября. А отказавшийся от выборов бывший вице-спикер Юрий Тетянников все же стал депутатом — рассказываем как.
Как только все начинают забывать о надоевшем вирусе, он снова «врывается» в новостную повестку. 13 сентября Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса. Омская область оказалась на четвертом месте по стране. Хотя федеральный оперштаб сообщал о резком снижении заболеваемости в нашем регионе. Мы подготовили гайд, где и как получить бесплатные лекарства от ковида в Омске. Тема актуальная, по себе знаем. Корреспондент Города55 после болезни стала вегетарианкой и рассказала о новой жизни:
Воздушная гавань на этой неделе была богата на события. 14 сентября стало известно, авиакомпания «Ред Вингс» приостановила договор о базировании своих самолетов в Омске. Новость вызвала множество вопросов и недопонимание. Позже ситуация прояснилась.
Вот, что еще произошло за семь дней в авиаотрасли Омска:
— два популярных перевозчика отменили вечерние рейсы из Омска в Москву;
— в небе над нашим городом заметили подозрительные самолеты;
— летевший из Сургута к нам борт развернули на высоте 600 метров.
В начале недели была озвучена цель приезда канадца Боба Хартли в Омск. И нет, он не вернется на пост главного тренера «Авангарда». Команда, к слову, на этой неделе заработала свое первое очко в нынешнем сезоне. Хотя победы не было — ничья. После матча Дмитрий Рябыкин заявил, что не боится увольнения.
Серия поражений повлекла за собой приезд генменеджера Александра Крылова. Он анонсировал изменения в тренерском штабе, назвал причину неудачи команды, а также высказался о работе главного тренера. Сразу после в отставку отправили тренера-ассистента Константина Курашева. Только в выходные назвали имя нового члена штаба. Им стал Михаил Кравец.
15 сентября «Авангард» вышел на лед против «Барыса». Хоккеисты заработали шестое поражение. Дмитрий Рябыкин прокомментировал очередной провал. А позже к болельщикам обратился один из игроков, попросил «запастить терпением».
Параллельно в Омске затягивается ремонт прилегающей к новой арене территории. Подрядчик не успевает завершить работу в срок. Времени катастрофически мало, ведь уже объявлена дата первого матча на «G-Drive Арене». Протестируют лед «Омские Ястребы».