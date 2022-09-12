В Омске объявили официальные результаты выборов в Горсовет

Сегодня, 12 сентября, стали известны официальные итоги выборов в Омский городской совет. Как рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков, в голосовании приняли участие в общей сложности 128 тысяч омичей - 14,6% всех городских избирателей. В 35 округах из 40 победили представители «Единой России», в трёх - представители партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», в одном округе кандидат от КПРФ, а в ещё одном - самовыдвиженец.