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В Омске объявили официальные результаты выборов в Горсовет

12 сентября 04:48
Фото: Город55

Стали известны итоги выборов в Омский горсовет

Главный итог голосования - полное поражение коммунистов.

Сегодня, 12 сентября, стали известны официальные итоги выборов в Омский городской совет. Как рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков, в голосовании приняли участие в общей сложности 128 тысяч омичей - 14,6% всех городских избирателей. В 35 округах из 40 победили представители «Единой России», в трёх - представители партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», в одном округе кандидат от КПРФ, а в ещё одном - самовыдвиженец.

«Увеличилось представительство прекрасной половины, - рассказал Ходаков. - Теперь в омском парламенте 10 девушек. Самому молодому из будущих депутатов 22 года, самому опытному - 71».

Ни одной жалобы на ход голосования в избиркоме не было зарегистрировано. По словам главы Общественной палаты Лидии Герасимовой, в общественный штаб вчера поступило «примерно восемь звонков», но все они носили консультативный характер.

«Думаю, ни у кого не возникнет сомнений в легитимности прошедших выборов, - уточнил Ходаков. - Надеюсь, такую же оценку мы получим и от старших товарищей».

Напомним: главной особенностью прошедшего голосования было то, что депутатов выбирали только по одномандатным округам, без партийных списков. Выборы прошли с беспрецедентно низкой явкой, их важным итогом стало сокращение фракции КПРФ, традиционно главной оппозиционной силы в Горсовете, до одного депутата.

#Николай Эйхвальд#Выборы в Омский Горсовет#Политика#Общество#Омск#Выборы депутатов#Новости
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