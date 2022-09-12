В Омске объявили официальные результаты выборов в Горсовет

Сегодня, 12 сентября, стали известны официальные итоги выборов в Омский городской совет. Как рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков, в голосовании приняли участие в общей сложности 128 тысяч омичей - 14,6% всех городских избирателей. В 35 округах из 40 победили представители «Единой России», в трёх - представители партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», в одном округе кандидат от КПРФ, а в ещё одном - самовыдвиженец.
«Увеличилось представительство прекрасной половины, - рассказал Ходаков. - Теперь в омском парламенте 10 девушек. Самому молодому из будущих депутатов 22 года, самому опытному - 71».
Ни одной жалобы на ход голосования в избиркоме не было зарегистрировано. По словам главы Общественной палаты Лидии Герасимовой, в общественный штаб вчера поступило «примерно восемь звонков», но все они носили консультативный характер.
«Думаю, ни у кого не возникнет сомнений в легитимности прошедших выборов, - уточнил Ходаков. - Надеюсь, такую же оценку мы получим и от старших товарищей».
Напомним: главной особенностью прошедшего голосования было то, что депутатов выбирали только по одномандатным округам, без партийных списков. Выборы прошли с беспрецедентно низкой явкой, их важным итогом стало сокращение фракции КПРФ, традиционно главной оппозиционной силы в Горсовете, до одного депутата.