Глава Совета директоров омского «Авангарда» Крылов назвал причины неудачи команды

В четверг, 15 сентября, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время прямой линии назвал основные причины поражения команды на старте чемпионата.
«По функциональности команда готова, желание у игроков есть, внутри коллектива никаких скандалов или недопониманий - нет: все, всё понимают. С точки зрения самой игры, почему так происходит, то все на поверхности: мало забиваем в большинстве, много пропускаем в меньшинстве, реализация моментов оставляет желать лучшего, развалились связки, которые изначально наигрывались в предсезонке, где-то не выручил вратарь», – считает Александр Крылов.
По мнению топ-менеджера, происходящее с командой – это просто сложный период.
«Сложный период, наверное, никто не ожидал, что так будет. Предполагали, что будет сложно, но чтобы вот так, когда все плохо и после первого матча все валится из рук, нет», – заявили Крылов.
Сейчас, как считает Крылов, для «ястребов» важны сплоченность и дух, который у команды присутствует, и совместная работа над ошибками.
Добавим, что сегодня «Авангард» проведет шестую игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – в гостях сразится с казахстанским «Барысом».