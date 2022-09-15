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Глава Совета директоров омского «Авангарда» Крылов назвал причины неудачи команды

15 сентября 12:51
Фото: ХК "Авангард"
По словам топ-менеджера, пять поражений на старте чемпионата это следствие целого ряда факторов.

В четверг, 15 сентября, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время прямой линии назвал основные причины поражения команды на старте чемпионата.

«По функциональности команда готова, желание у игроков есть, внутри коллектива никаких скандалов или недопониманий - нет: все, всё понимают.  С точки зрения самой игры, почему так происходит, то все на поверхности: мало забиваем в большинстве, много пропускаем в меньшинстве, реализация моментов оставляет желать лучшего, развалились связки, которые изначально наигрывались в предсезонке, где-то не выручил вратарь», – считает Александр Крылов.

По мнению топ-менеджера, происходящее с командой – это просто сложный период.

«Сложный период, наверное, никто не ожидал, что так будет. Предполагали, что будет сложно, но чтобы вот так, когда все плохо и после первого матча все валится из рук, нет», – заявили Крылов.

Сейчас, как считает Крылов, для «ястребов» важны сплоченность и дух, который у команды присутствует, и совместная работа над ошибками.

Добавим, что сегодня «Авангард» проведет шестую игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – в гостях сразится с казахстанским «Барысом».

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Александр Крылов#Авангард#Хоккей#КХЛ
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