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Авиакомпания «Ред Вингс» приостановила договор о базировании самолетов в Омске

14 сентября 03:40
Фото: Город55
Предположительно, это произошло по инициативе авиакомпании.

1 сентября по инициативе «Ред Вингс» было расторгнуто соглашение о базировании самолетов в нашем городе, сообщают «Коммерческие вести».

По данным издания, о расторжении договора стало известно в понедельник, 12 сентября, на первом после каникул заседании комитета Законодательного собрания по собственности, где должны были заслушать доклад руководства Омского аэропорта об уточнении стратегии его развития (вопрос в итоге отложили).

Директор омского филиала «Ред Вингс» Виктор Титарев отказался от комментариев.

Ранее авиакомпания «Сибирь» отложила до лета 2023 года решение по созданию лоукостера Citrus, который тоже планировали базировать в Омске.

Напомним, «Ред Вингс» прописалась в Омске в начале февраля 2022 года. Она стала первой базовой авиакомпанией для Омского аэропорта и планировала выполнять субсидируемые рейсы во многие города России. В то же время Омск для авиакомпании был не первым базовым городом: она также прописана в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Челябинске, Перми. В конце марта сообщалось, что «Ред Вингс» отменила перелеты по нескольким направлениям, но планировала их восстановить к летнему сезону.

ОБНОВЛЕНО: в пресс-службе областного Минтранса сообщили о том, что компания временно отказалась базироваться в Омске из-за сокращения рейсов. Перевозчик планирует вернуться к вопросу о базировании после «стабилизации ситуации на рынке». 

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омский аэропорт#Авиакомпании
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