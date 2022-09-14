Авиакомпания «Ред Вингс» приостановила договор о базировании самолетов в Омске

Напомним, «Ред Вингс» прописалась в Омске в начале февраля 2022 года. Она стала первой базовой авиакомпанией для Омского аэропорта и планировала выполнять субсидируемые рейсы во многие города России. В то же время Омск для авиакомпании был не первым базовым городом: она также прописана в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Челябинске, Перми. В конце марта сообщалось, что «Ред Вингс» отменила перелеты по нескольким направлениям, но планировала их восстановить к летнему сезону.