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Обвиняемого в изнасиловании школьницы под Омском отправили в психиатрическую клинику

12 сентября 10:00
Фото: Город55
Место происшествия
Что касается пострадавшей школьницы, то ее уже выписали из больницы.

Омские следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах шокирующего преступления в поселке Новоомский, где 46-летний мужчина, по версии силовиков, изнасиловал 9-летнюю девочку. Город55 выяснили, на каком этапе сейчас находится следствие.

«В данный момент подозреваемый отправлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы в одну из клиник за пределами Омской области», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Что касается пострадавшей школьницы, которая после нападения попала в реанимацию, то в данный момент ее уже выписали из больницы.

Напомним, как считает следствие 28 августа в пригородном поселке Новоомский подозреваемый обманом заманил девочку на пустырь, где изнасиловал, после чего подался в бега.

Только через два дня оперативники задержали подозреваемого в Кировском округе Омска. Выяснилось, что спасаясь от силовиков, мужчина ночевал на кладбище.

На первых же допросах он в подробностях рассказал о произошедшем.

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