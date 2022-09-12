Обвиняемого в изнасиловании школьницы под Омском отправили в психиатрическую клинику

Омские следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах шокирующего преступления в поселке Новоомский, где 46-летний мужчина, по версии силовиков, изнасиловал 9-летнюю девочку. Город55 выяснили, на каком этапе сейчас находится следствие.
«В данный момент подозреваемый отправлен для проведения судебно-психиатрической экспертизы в одну из клиник за пределами Омской области», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Что касается пострадавшей школьницы, которая после нападения попала в реанимацию, то в данный момент ее уже выписали из больницы.
Напомним, как считает следствие 28 августа в пригородном поселке Новоомский подозреваемый обманом заманил девочку на пустырь, где изнасиловал, после чего подался в бега.
Только через два дня оперативники задержали подозреваемого в Кировском округе Омска. Выяснилось, что спасаясь от силовиков, мужчина ночевал на кладбище.
На первых же допросах он в подробностях рассказал о произошедшем.