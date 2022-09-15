Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин о шестом проигрыше: «Немного не хватило»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал сегодняшнюю игру команды, которая в Нур-Султане со счетом 3:5 уступила «Барысу» и довела серию поражений до шести матчей подряд.
«Начали неплохо, потом пропустили такие необязательные голы, но что понравилось, что ребята не раскисли, а боролись до конца, но немного не хватило. Потом гол в пустые ворота пропустили», – посетовал Рябыкин.
По словам наставника, эта затяжная выездная серия давит на команду.
«Тяжело постоянно играть на выезде. Ребятам сложно, ведь у них первый раз такое. Все с нетерпением ждут первой игры на новой арене», – сообщил Дмитрий Рябыкин.
Также главный тренер рассказал, что перед завтрашней игрой не будет никаких раскаток: ребятам дадут время, чтобы выспаться и отдохнуть. Также стало известно, что вратарь Станислав Галимов пропустит завтрашний матч.