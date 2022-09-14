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Первое заседание Омского горсовета перенесли на следующую неделю

14 сентября 09:12
Фото: 1MI
Тогда же формально определится руководство горсовета нового созыва.

Первое заседание седьмого созыва горсовета состоится 21 сентября, сообщили в пресс-службе ОГС. На нем депутаты выберут спикера, его заместителей, а также определят количество и состав комитетов на ближайшие пять лет.

Напомним, выборы прошли в это воскресенье, 11 сентября, — впервые по мажоритарной системе, то есть по округам, без партсписка. Состав седьмого созыва претерпит существенные изменения: горсовет будет трехпартийным (было пять партий), 35 из 40 мандатов получат представители «Единой России». Второй по численности фракцией (три места) неожиданно оказалась «Справедливая Россия — За правду». Фракция КПРФ впервые будет представлена единственным депутатом (было девять).

О явке и цене мандата: каким будет новый Омский горсовет
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#Ольга Цветатий#Выборы в Омский Горсовет#Политика#Новости#Омск#Омская область#Депутаты#Заседание
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