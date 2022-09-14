Первое заседание Омского горсовета перенесли на следующую неделю

Напомним, выборы прошли в это воскресенье, 11 сентября, — впервые по мажоритарной системе, то есть по округам, без партсписка. Состав седьмого созыва претерпит существенные изменения: горсовет будет трехпартийным (было пять партий), 35 из 40 мандатов получат представители «Единой России». Второй по численности фракцией (три места) неожиданно оказалась «Справедливая Россия — За правду». Фракция КПРФ впервые будет представлена единственным депутатом (было девять).