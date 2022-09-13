В Омске массово распродают значки с голосования на выборах

Значки с логотипом «Омск — это мы», которые раздавали на избирательных участках во время досрочного голосования, стали массово появляться на сервисе объявлений. Их продают по цене от 200 до 1000 рублей. Владельцы презентуют товар как «Значок голосование Омск», а в одном случае пишут: «Значок, как у председателя Облисполкома» (неясно, что имеется в виду, ведь исполкомы не существуют уже почти 30 лет).