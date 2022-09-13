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В Омске массово распродают значки с голосования на выборах

13 сентября 09:58
Фото: Администрация города Омска
Значки с логотипом «Омск», которые раздавали на досрочном голосовании, выставляют на популярном сайте объявлений.

Значки с логотипом «Омск — это мы», которые раздавали на избирательных участках во время досрочного голосования, стали массово появляться на сервисе объявлений. Их продают по цене от 200 до 1000 рублей. Владельцы презентуют товар как «Значок голосование Омск», а в одном случае пишут: «Значок, как у председателя Облисполкома» (неясно, что имеется в виду, ведь исполкомы не существуют уже почти 30 лет).

В описании продавцы отмечают, что значки позолоченные и относятся к категории коллекционирования. В некоторых случаях, по-видимому, у продавцов на руках не единичные изделия, а некоторый их запас. Например, в одном из объявлений есть предупреждение: «Количество ограничено», в другом указывается: «Маленькие по 150 рублей, большие — по 200».

Фото: Скриншот «Авито»
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Интернет-торговля#Значок с логотипом
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