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Боб хартли

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Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
24 июня, 04:43
2023
В Омск из Канады прилетел «золотой» тренер «Авангарда» Боб Хартли
В хоккейном клубе рассказали, чем будет заниматься канадец.
10 сентября 2023, 13:14
Омский «Авангард» заключил первые контракты с пятью воспитанниками Академии
Четверым из них по 18 лет, одному — 17 лет.
21 мая 2023, 12:10
Будет строить дом. Хартли не сможет в ближайшее время вернуться в омский «Авангард»
Причиной отказа стали неудобные для канадца сроки.
16 мая 2023, 13:32
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов
Контракт с экс-нападающим «ястребов» заключен на два года.
28 апреля 2023, 12:24
Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера омского «Авангарда»
При этом сам канадский специалист пока еще не уверен, что точно сможет встать у руля команды.
26 апреля 2023, 04:07
2022
Ход частичной мобилизации в Омске, отопительный сезон, открытие новой арены
2 октября 2022, 10:31
Итоги выборов в омский горсовет, ситуация с «Ред Вингс», первая победа «Авангарда»
18 сентября 2022, 07:50
Результаты выборов, дерзкий поджог автомобилей, Боб Хартли. Омск в понедельник
Итоги дня — версия Города55.
12 сентября 2022, 14:28
Стало известно, чем Боб Хартли будет заниматься в Омске
Приезд бывшего главного тренера подтвердили в «Авангарде».
12 сентября 2022, 08:47
Болельщик заявил, что экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли летит в Омск
Бывшего главного тренера заметили в аэропорту Шереметьево. Утверждается, что он на пути в наш город.
11 сентября 2022, 06:25

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