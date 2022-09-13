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Омская область оказалась на четвертом месте по смертности от ковида по стране

13 сентября 02:35
Фото: 1MI
Росстат выяснил, какое количество жителей Омской области умерло в июле от коронавируса.

Росстат опубликовал статистику по смертности от коронавируса в июле. За этот период в России умерли от ковида 1 961 человек. Это на 95,1% меньше, чем годом ранее. В июле 2021 года коронавирус унес жизни 39 942 человек.

Что касается Омской области, то она заняла четвертое место по смертности от коронавируса среди российских регионов. В июле от опасной инфекции умер 91 человек. В прошлом году за аналогичный период времени скончался 741 человек.

В первую тройку по смертности вышли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там от ковида умерло 257 человек, 141 человек и 114 человек соответственно.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Коронавирус#Статистика
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