Омская область оказалась на четвертом месте по смертности от ковида по стране

Росстат опубликовал статистику по смертности от коронавируса в июле. За этот период в России умерли от ковида 1 961 человек. Это на 95,1% меньше, чем годом ранее. В июле 2021 года коронавирус унес жизни 39 942 человек.
Что касается Омской области, то она заняла четвертое место по смертности от коронавируса среди российских регионов. В июле от опасной инфекции умер 91 человек. В прошлом году за аналогичный период времени скончался 741 человек.
В первую тройку по смертности вышли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там от ковида умерло 257 человек, 141 человек и 114 человек соответственно.