Омский маньяк по прозвищу «Форточник» прятался от силовиков в Казахстане

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2012 год подозреваемый изнасиловал 8 женщин в Омске и Калачинске. Действовал он всегда по одной схеме: пробирался в квартиры на первых этажах через форточки. Собственно, за это он и получил свою прозвище.