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Омский маньяк по прозвищу «Форточник» прятался от силовиков в Казахстане

14 сентября 10:51
Фото: 1MI
Там подозреваемый якобы отбывал срок в колонии.

Городу55 стали известны некоторые детали задержания неуловимого на протяжении 12 лет маньяка по прозвищу «Форточник». Как оказалось, после последнего изнасилования в 2012 году следы подозреваемого затерялись в Казахстане.

«По словам задержанного в Казахстане он совершил кражу, за что был осужден к 6 годам лишения свободы. После отбытия наказания через некоторое время он решил вернуться в Омск к своей сожительнице. Сейчас все эти сведения проверяются», – рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Здесь в Омске «Форточник» совершил кражу и наследил, это и помогла следователям и оперативникам выделить геном, который совпал с ДНК неуловимого маньяка.

Фото: СКР по Омской области

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2012 год подозреваемый изнасиловал 8 женщин в Омске и Калачинске. Действовал он всегда по одной схеме: пробирался в квартиры на первых этажах через форточки. Собственно, за это он и получил свою прозвище.

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