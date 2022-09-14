У новой «Арены» в Омске рискует сорваться благоустройство улиц

Параллельно строительству новой «Арены» на Левобережье Омска идет благоустройство улиц Крупской и дублера улицы Лукашевича. Их ремонт должен увеличить пропускную способность микрорайона и исключить пробки накануне и после матчей «Авангарда». Однако есть вероятность, что закончить работы в срок не успеют.
На месте работ побывал мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что всю черновую работу рабочие должны были выполнить к 15 сентября, но до сих пор этого не случилось.
«Строительная площадка своим видом говорит о том, что договоренности не исполняются. Будем разбираться», — сообщил мэр Омска в своем телеграм-канале.
До открытия новой «Арены» остается порядка двух недель. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщал, что первое мероприятие состоится на новой «Арене» уже 30 сентября, и будет связано с празднованием 200-летия Омска. А 1 октября состоится первый в этом сезоне домашний матч «Авангарда» против «Сибири».