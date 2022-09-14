У новой «Арены» в Омске рискует сорваться благоустройство улиц

До открытия новой «Арены» остается порядка двух недель. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщал, что первое мероприятие состоится на новой «Арене» уже 30 сентября, и будет связано с празднованием 200-летия Омска. А 1 октября состоится первый в этом сезоне домашний матч «Авангарда» против «Сибири».