Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У новой «Арены» в Омске рискует сорваться благоустройство улиц

14 сентября 08:31
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Благоустройство у новой арены в Омске не успевают закончить в срок

Благоустройство отстает от графика, часть работ еще не закончена.

Параллельно строительству новой «Арены» на Левобережье Омска идет благоустройство улиц Крупской и дублера улицы Лукашевича. Их ремонт должен увеличить пропускную способность микрорайона и исключить пробки накануне и после матчей «Авангарда». Однако есть вероятность, что закончить работы в срок не успеют.

На месте работ побывал мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что всю черновую работу рабочие должны были выполнить к 15 сентября, но до сих пор этого не случилось.

«Строительная площадка своим видом говорит о том, что договоренности не исполняются. Будем разбираться», — сообщил мэр Омска в своем телеграм-канале.

До открытия новой «Арены» остается порядка двух недель. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщал, что первое мероприятие состоится на новой «Арене» уже 30 сентября, и будет связано с празднованием 200-летия Омска. А 1 октября состоится первый в этом сезоне домашний матч «Авангарда» против «Сибири». 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Сергей шелест#Благоустройство#Ремонт#Арена#Арена Омск
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10