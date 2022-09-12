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Изнасилованную под Омском 9-летнюю девочку выписали из больницы

12 сентября 10:33
Фото: 1MI
Сейчас с ребенком работают психологи.

Городу55 стало известно состояние 9-летней жительницы поселка Новоомский, которая 28 августа стаже жертвой нападения 46-летнего педофила.

«Девочку выписали из больницы и сейчас она находится дома», – сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Напомним, по версии следствия, 46-летний подозреваемый, пообещав купить коробку конфет, заманил школьницу на пустырь, где изнасиловал.

После произошедшего омич пустился в бега, ночевал на кладбище. Однако все равно был задержан в Кировском округе Омска 30 августа.

Сейчас, как ранее сообщал Город55, обвиняемый отправлен в одну из психиатрических клиник за пределами Омской области для проведения экспертизы на предмет вменяемости.

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