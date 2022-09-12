Изнасилованную под Омском 9-летнюю девочку выписали из больницы

Городу55 стало известно состояние 9-летней жительницы поселка Новоомский, которая 28 августа стаже жертвой нападения 46-летнего педофила.
«Девочку выписали из больницы и сейчас она находится дома», – сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, по версии следствия, 46-летний подозреваемый, пообещав купить коробку конфет, заманил школьницу на пустырь, где изнасиловал.
После произошедшего омич пустился в бега, ночевал на кладбище. Однако все равно был задержан в Кировском округе Омска 30 августа.
Сейчас, как ранее сообщал Город55, обвиняемый отправлен в одну из психиатрических клиник за пределами Омской области для проведения экспертизы на предмет вменяемости.