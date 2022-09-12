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Стало известно, чем Боб Хартли будет заниматься в Омске

12 сентября 08:47
Фото: ХК "Авангард"
Приезд бывшего главного тренера подтвердили в «Авангарде».

Слухи о том, что Боб Хартли скоро прилетит в Омск, ходили в околохоккейных кругах уже давно. И вот сегодня, 12 сентября, в клубе подтвердили информацию о его прилете в наш город. Судя по всему, постоянно жить в Омске канадский специалист все-таки не будет.

«Он будет консультантом Хоккейной академии „Авангард“, периодически будет приезжать в Омск», — рассказали Городу55 в пресс-службе ХК «Авангард».

Также там сообщили, что запланировано присутствие Боба Хартли на открытии новой «G-Drive Арены», которое запланировано на 1 октября.

Напомним, после окончания прошлого сезона он объявил, что покидает пост наставника команды и возвращается домой в Канаду, потому что хочет больше времени хочет проводить со своей семьей. На его место назначили заместителя главного тренера Дмитрия Рябыкина.

Не исключено, что консультирование Академии стало лишь формальным поводом для приезда. И Боб Хартли на самом деле будет консультировать Рябыкина. Пока команда под его руководством проиграла четыре игры.

 

#Анна Микула#Спорт#Дмитрий Рябыкин#Боб хартли#Видео
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