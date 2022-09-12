Стало известно, чем Боб Хартли будет заниматься в Омске

Слухи о том, что Боб Хартли скоро прилетит в Омск, ходили в околохоккейных кругах уже давно. И вот сегодня, 12 сентября, в клубе подтвердили информацию о его прилете в наш город. Судя по всему, постоянно жить в Омске канадский специалист все-таки не будет.