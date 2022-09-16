Прорвали. Омский «Авангард» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Барыс»

Отдых перед игрой, который вчера анонсировал главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин, по всей видимости, действительно пошел игрокам на пользу, и сегодня они уверенно переиграли «Барыс» со счетом 5:2.
Счет в этом матче на 9-й минуте первого периода открыл нападающий «Авангарда» Александр Дергачев. Ассистировал ему Владимир Жарков. На 18-й минуте «ястребы» удвоили преимущество после шайбы Сергея Толчинского. Однако через минуту «Бырыс» сократил отставание. Гол на счету Егора Петухова.
Во второй двадцатиминутке «Авангард» поймал, что называется, кураж и отправил в ворота соперников еще 3 безответные шайбы. Сначала на 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство, через 2 минуты Дамир Шарипзянов отдал пас на Семена Чистякова и счет на табло стал 4:1 в пользу «Авангарда». Через сорок секунд после броска Алексея Береглазова в ворота «Бырыса» влетела и пятая шайба.
На старте третьего периода Линден Вей вновь сократил отставание для «Барыса» - 2:5. После этого гола омичи немного занервничали и заработали два удаления. Однако воспользоваться большинством хозяева льда так и не сумели.
В итоге «Авангард» празднует первую победу в регулярном чемпионате КХЛ и прерывает серию из 6 поражений подряд.