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Прорвали. Омский «Авангард» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Барыс»

16 сентября 16:17
Фото: ХК "Авангард"

Омский «Авангард» обыграл «Барыс» и прервал серию поражений

Встреча в Нур-Султане закончилась со счетом 5:2 в пользу омичей.

Отдых перед игрой, который вчера анонсировал главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин, по всей видимости, действительно пошел игрокам на пользу, и сегодня они уверенно переиграли «Барыс» со счетом 5:2.

Счет в этом матче на 9-й минуте первого периода открыл нападающий «Авангарда» Александр Дергачев. Ассистировал ему Владимир Жарков. На 18-й минуте «ястребы» удвоили преимущество после шайбы Сергея Толчинского.  Однако через минуту «Бырыс» сократил отставание. Гол на счету Егора Петухова.

Во второй двадцатиминутке «Авангард» поймал, что называется, кураж и отправил в ворота соперников еще 3 безответные шайбы. Сначала на 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство, через 2 минуты Дамир Шарипзянов отдал пас на Семена Чистякова и счет на табло стал 4:1 в пользу «Авангарда». Через сорок секунд после броска Алексея Береглазова в ворота «Бырыса» влетела и пятая шайба.

На старте третьего периода Линден Вей вновь сократил отставание для «Барыса» - 2:5.  После этого гола омичи немного занервничали и заработали два удаления. Однако воспользоваться большинством хозяева льда так и не сумели.

В итоге «Авангард» празднует первую победу в регулярном чемпионате КХЛ и прерывает серию из 6 поражений подряд. 

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Омск#Омская область#Казахстан#Дмитрий Рябыкин#Новости#Итоги#Хоккей#Авангард#КХЛ#ХК "Барыс"
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