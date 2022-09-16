Прорвали. Омский «Авангард» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Барыс»

Во второй двадцатиминутке «Авангард» поймал, что называется, кураж и отправил в ворота соперников еще 3 безответные шайбы. Сначала на 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство, через 2 минуты Дамир Шарипзянов отдал пас на Семена Чистякова и счет на табло стал 4:1 в пользу «Авангарда». Через сорок секунд после броска Алексея Береглазова в ворота «Бырыса» влетела и пятая шайба.