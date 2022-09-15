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Уже шесть. Омскому «Авангарду» не удалось прервать серию поражений

15 сентября 16:18
Фото: ХК "Авангард"
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Омский «Авангард» проиграл шестой матч подряд в чемпионате КХЛ

В Нур-Султане «ястребы» в упорной борьбе уступили местному «Бырысу».

Омский «Авангард» в очередной раз не сумел прервать серию поражений, которая обрушилась на омичей со старта регулярного чемпионата КХЛ, проиграв со счетом 3:5 «Барысу».

Игра началась с равным энтузиазмом: обе команды старались давить, создавали моменты, но до голов дело так и не доходило. На 18-й минуте такое положение дел исправил нападающий «Барыса» Ансар Шайхмедденов. 

На 36-й минуте матча хозяева льда после точного броска Энтони Луиса удвоили свое преимущество, однако за 6 секунд до окончания второго периода форвард «Авангарда» Владимир Ткачев забил «гол в раздевалку».

В третьей двадцатиминутке «Барыс вновь увеличил свое преимущество до двух очков: шайбу в ворота Станислава Галимова отправил Иван Мищенко, а через минуту с небольшим после броска Линдена Вея счет стал 4:1.

Казалось бы – все, но уже через 40 секунд Сергей Толчинский сократил разрыв, а еще через пять минут Владимир Брюквин оставил у «Барыса» минимальное преимущество.

За две минуты с небольшим до финальной сирены «ястребы» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но практически сразу ошиблись на выходе из зоны и получили гол в пустые ворота от Энтони Луиса.

Таким образом, «Авангард» потерпел уже шестое поражение подряд. Следующую игру «ястребы» проведут завтра и вновь в Нур-Султане.

Добавим, что сегодня во время прямой линии председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов назвал основные причины проигрышей команды. 

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Казахстан#Авангард#Хоккей#КХЛ#ХК "Барыс"#Александр Крылов
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