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Выборы

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Ноябрь
Американские СМИ сообщают о победе Дональда Трампа на выборах президента США
6 ноября, 07:11
Октябрь
К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам
29 октября, 10:05
Стало известно, во сколько обошлись дополнительные выборы в Омский Горсовет
21 октября, 10:00
Сентябрь
Оба от «Единой России». В Омске выбраны два новых депутата
9 сентября, 02:49
Август
В Москаленском районе Омской области переизбрали на свой пост прежнего главу
После долгих совещаний конкурсная комиссия решила сделать выбор в пользу стабильности и рекомендовала депутатам переизбрать Александра Ряполова. Этот пост он занимал предыдущие пять лет.
30 августа, 07:22
Июль
Будут выборы. Глава одного из райцентров Омской области покинула свой пост
Глава Оконешниково, отработав менее половины срока после назначения на должность, ушла в отставку по собственному желанию.
25 июля, 06:05
Июнь
Стало известно, в какую сумму обойдутся Омску дополнительные выборы в Горсовет
26 июня, 05:19
Единороссы победили. В Павлоградском районе Омской области прошли выборы депутатов
24 июня, 05:48
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
13 июня, 06:44
Март
В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
18 марта, 05:30
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Результат подсчета голосов ожидается утром 18 марта.
17 марта, 14:18
Почти миллион. Облизбирком поделился цифрами явки омичей за минувшие два дня выборов
Представители комитета рассказали, в каких районах и округах голосуют активнее всего.
17 марта, 05:41
Февраль
Омичам хотят раздать бесплатные поездки за голосование на выборах президента
27 февраля, 04:50
В ОмГПУ начали принимать документы кандидатов на должность ректора
22 февраля, 12:29
Претендовали трое. В омском медуниверситете выбрали ректора на пять лет
Ректор, который руководил вузом в последние годы, победила в голосовании.
16 февраля, 12:42
Январь
Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении
23 января, 07:23
Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен
23 января, 05:08
Новые лица. В Омске стартовали дополнительные выборы депутата горсовета
Довыборы проходят в 34-м избирательном округе — омичи решат, кому перейдет мандат Виталия Путинцева.
14 января, 06:33
От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году
7 января, 03:59
Декабрь 2023
Работают 10 точек. В Омской области открыли штаб общественной поддержки Путина
Собирать подписи в поддержку Путина будут с 23 декабря.
23 декабря 2023, 03:22

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