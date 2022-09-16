Полиция начала проверку по факту конфликта депутата Омского горсовета с соседкой

В социальной сети «ВКонтакте» вчера, 15 сентября, появилось сообщение омички по имени Камила Адамсон о её конфликте с одной из соседок. Автор поста пишет о звучащих в её адрес угрозах, оскорблениях на национальной почве, терроризировании её семьи. Внимание привлекает то, что оппонентка Адамсон – Анна Степаненко, ставшая на этой неделе депутатом седьмого созыва Омского городского совета.
По словам омички, всё началось в июне, когда она припарковалась у дома рядом с автомобилем Степаненко, а та подошла к ней и начала задавать вопросы – кто она, на каком основании находится во дворе, какую квартиру снимает. Звучал термин «понаехавшая» (у Адамсон отец – узбек).
«Видя, что Степаненко находится в неадекватном состоянии, я решила просто молча развернуться и пойти домой, - пишет Адамсон. – Это не получилось. Степаненко очень агрессивно себя вела, не давала пройти, пыталась хватать руками и явно провоцировала на конфликт. На мои просьбы отойти от меня, так как она пугает моего сына (Адамсон держала ребёнка на руках – Город55), Степаненко отвечала матами и продолжала нападать на меня, попутно оскорбляя».
Спас омичку, по её словам, сосед. Она написала заявление в полицию. Позже обратилась в разные инстанции. Ответила только прокуратура, констатировавшая, что в случившемся нет состава преступления.
Ночью с 11-го на 12-е сентября (получается, сразу после выборов) Степаненко появилась у дверей Адамсон, начала звонить, стучать, громко требовать, чтобы хозяйка вышла «на разговор». С ней была Наталья Астапчик (тоже избранная депутатом), и обе, как утверждает Адамсон, были очень пьяны. Дверь им не открыли, на следующий вечер они пришли снова.
«Разговоры и угрозы были всё те же, - пишет Адамсон, - угроза жизни мне и моим детям, требования, чтобы я съезжала отсюда, иначе мне житья не будет, унижения на национальной почве. В этот раз я вызвала полицию».
Участковый пообещал Адамсон, что её больше не побеспокоят.
К посту прилагаются видеозаписи. Одно видео снято во дворе и фиксирует конфликт на парковке; несколько снято на лестничной площадке, и на них две женщины, похожие на избранных депутатов Анну Степаненко и Наталью Астапчик, подходят к двери квартиры, уходят, возвращаются, снова уходят. Одно видео со звуком, но без изображения; на нём слышны звонки в дверь, нетрезвый женский голос повторяет «Открывай!». Еще на одном видно мужчину в маске. Он зашел в подъезд и разбил камеру, которую установила Адамсон для фиксации происходящего на этаже.
В телефонном разговоре с Городом55 Камила Адамсон рассказала, что уже после публикации поста участковый предложил ей пойти на мировую. Однако разговор между участницами конфликта не задался: Степаненко, по словам омички, отрицает, что делала что-то плохое, и выдвигает встречные обвинения в преследовании.
«Я сейчас захожу в подъезд с видеокамерой в одной руке и газовым баллончиком в другой, - призналась Камила. – Думаю, нам теперь придётся уехать…».
В пресс-службе УМВД рассказали, что о происходящем знают и делают всё необходимое.
«12 сентября в отдел полиции №9 УМВД России по городу Омску обратилась жительница дома по улице Пушкина с сообщением о конфликтной ситуации и угрозах, поступающих от соседки. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, по данному факту проводится проверка».
Получить оперативный комментарий с другой стороны не удалось: депутат Анна Степаненко пока не берёт трубку. Телеграм-каналу Mash Siberia депутат сообщила, что комментарии не даёт — ждёт, что решат правоохранители.