Полиция начала проверку по факту конфликта депутата Омского горсовета с соседкой

К посту прилагаются видеозаписи. Одно видео снято во дворе и фиксирует конфликт на парковке; несколько снято на лестничной площадке, и на них две женщины, похожие на избранных депутатов Анну Степаненко и Наталью Астапчик, подходят к двери квартиры, уходят, возвращаются, снова уходят. Одно видео со звуком, но без изображения; на нём слышны звонки в дверь, нетрезвый женский голос повторяет «Открывай!». Еще на одном видно мужчину в маске. Он зашел в подъезд и разбил камеру, которую установила Адамсон для фиксации происходящего на этаже.