Омские школы и детские сады столкнулись с карантином из-за ОРВИ

В некоторых детсадах и школах родителей просят снова надевать маски, хотя на последнем оперштабе, который прошел 1 сентября, было решено не возвращать масочный режим. Однако в минобразовании Омской области рекомендовали подведомственным учреждениям снова измерять температуру у сотрудников, детей и посетителей. Кроме того, маски должны носить сотрудники пищеблока и обслуживающий персонал, а массовые мероприятия стоит проводить на открытом воздухе.