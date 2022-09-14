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Омские школы и детские сады столкнулись с карантином из-за ОРВИ

14 сентября 02:42
Фото: 1MI

В Омске группы в детсадах и классы в школах закрыли из-за ОРВИ

В школах и детсадах закрыли уже несколько групп из-за ОРВИ.

В департаменте образования рассказали, что по данным на 13 сентября, в детских садах закрыли на карантин из-за ОРВИ 12 групп. В школах в свою очередь закрыли семь классов, сообщает «Вечерний Омск».  Отметим, что решение о закрытии группы или класса принимают тогда, когда болеет свыше 20% детей.

В некоторых детсадах и школах родителей просят снова надевать маски, хотя на последнем оперштабе, который прошел 1 сентября, было решено не возвращать масочный режим. Однако в минобразовании Омской области рекомендовали подведомственным учреждениям снова измерять температуру у сотрудников, детей и посетителей. Кроме того, маски должны носить сотрудники пищеблока и обслуживающий персонал, а массовые мероприятия стоит проводить на открытом воздухе.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Дети#Каратин#Департамент образования
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