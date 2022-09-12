Коммунисты получили лишь одно место в Омском горсовете

Седьмой созыв Омского горсовета будет значительно отличаться от предыдущего. Теперь в нем будет представлено всего три партии — было пять.
«Единая Россия» получила абсолютное большинство — 35 мандатов из 40. Второй по численности фракцией неожиданно станет «Справедливая Россия — За правду», получившая 3 мандата. Никогда прежде в Омске «справедливороссы» не обходили КПРФ.
Фракция КПРФ будет представлена лишь одним депутатом. Уже известно, что единственным коммунистом в горсовете станет Светлана Ивченко. В предыдущем созыве у КПРФ было 9 мест.
У ЛДПР и «Коммунистов России» больше не будет представительства в горсовете.
Еще один мандат получил самовыдвиженец — Алексей Половников, выдвигавшийся на округе № 14. Сначала он шел от «Единой России», но по итогам праймериз был исключен из списка и выдвинулся самостоятельно.
Напомним, что в предыдущем созыве горсовета у «Единой России» было 26 мест, у коммунистов — 9, у ЛДПР — 2, у «Справедливой России» — 2, у «Коммунистов России» — 1.