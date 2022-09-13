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Омский «Авангард» проиграл пятый матч подряд, но заработал первое очко

13 сентября 15:45
Фото: ХК "Авангард"
В серии послематчевых буллитов «ястребы» уступили новосибирской «Сибири».

Во вторник, 13 сентября, на льду в Новосибирске состоялось первое в этом сезоне сибирское дерби между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью».

На старте первого периода «ястребы» стали насаждать на ворота «Сибири», но их пыл быстро сошел на нет после удаления капитана Дамира Шарипзянова. Игра выровнялась, острые моменты появлялись у ворот одной и другой команды, но до забитой шайбы они так и не дошли.

Аналогичная ситуация с забитыми голами повторилась и во втором периоде. На перерыв команды ушли при счете 0:0, а промежуточный итог этой встречи разрешился только в третьей двадцатиминутке.

На 44-й минуте Евгений Чесалин в меньшинстве с передачи Алексея Соловьева вывел «Сибирь» вперед. Однако радоваться забитой шайбе новосибирцам пришлось недолго – уже через 26 секунд в большинстве «Авангард» сравнял счет. После паса Алексея Береглазова отличился Рид Буше.

За пять минут до финальной сирены «Сибирь» вновь вышла вперед – шайбу в ворота омичей отправил Вячеслав Литовченко. Причем этот гол вновь был заброшен в меньшинстве после ошибки омичей.

За две минуты до финальной сирены «ястребы» сняли вратаря и в игре «шесть на пять» Наиль Якупов сравнял счет.

В овертайме у омичей был реальный шанс добиться победы в этом матче, когда новосибирцы заработали удаление, однако ястребы не смогли довести большинство до взятия ворот.

В итоге игра перешла в послематчевые буллиты, которые остались за «Сибирью» – победу им принес Тейлор Бек.

Таким образом, «Авангард» проигрывает пятый матч подряд, но забирает одно очко.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Новосибирск#Авангард#Хоккей#КХЛ#ХК "Сибирь"
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