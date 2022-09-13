Омский «Авангард» проиграл пятый матч подряд, но заработал первое очко

На старте первого периода «ястребы» стали насаждать на ворота «Сибири», но их пыл быстро сошел на нет после удаления капитана Дамира Шарипзянова. Игра выровнялась, острые моменты появлялись у ворот одной и другой команды, но до забитой шайбы они так и не дошли.