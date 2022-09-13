Омский «Авангард» проиграл пятый матч подряд, но заработал первое очко

Во вторник, 13 сентября, на льду в Новосибирске состоялось первое в этом сезоне сибирское дерби между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью».
На старте первого периода «ястребы» стали насаждать на ворота «Сибири», но их пыл быстро сошел на нет после удаления капитана Дамира Шарипзянова. Игра выровнялась, острые моменты появлялись у ворот одной и другой команды, но до забитой шайбы они так и не дошли.
Аналогичная ситуация с забитыми голами повторилась и во втором периоде. На перерыв команды ушли при счете 0:0, а промежуточный итог этой встречи разрешился только в третьей двадцатиминутке.
На 44-й минуте Евгений Чесалин в меньшинстве с передачи Алексея Соловьева вывел «Сибирь» вперед. Однако радоваться забитой шайбе новосибирцам пришлось недолго – уже через 26 секунд в большинстве «Авангард» сравнял счет. После паса Алексея Береглазова отличился Рид Буше.
За пять минут до финальной сирены «Сибирь» вновь вышла вперед – шайбу в ворота омичей отправил Вячеслав Литовченко. Причем этот гол вновь был заброшен в меньшинстве после ошибки омичей.
За две минуты до финальной сирены «ястребы» сняли вратаря и в игре «шесть на пять» Наиль Якупов сравнял счет.
В овертайме у омичей был реальный шанс добиться победы в этом матче, когда новосибирцы заработали удаление, однако ястребы не смогли довести большинство до взятия ворот.
В итоге игра перешла в послематчевые буллиты, которые остались за «Сибирью» – победу им принес Тейлор Бек.
Таким образом, «Авангард» проигрывает пятый матч подряд, но забирает одно очко.