Ушел, но не до конца. В Омском аэропорту объяснили ситуацию с «Ред Вингс»

В пресс-службе Омского аэропорта прояснили ситуацию с уходом авиакомпании «Ред Вингс» из Омска. Ранее сообщалось, что компания пока перестанет быть базовым перевозчиком в Омске, которым стала в феврале 2022 года она стала в рамках заключенного в декабре прошлого года трехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с правительством Омской области и ОАО «Омский аэропорт».
«В связи со сложившимися обстоятельствами в авиационной отрасли в мае компания предупредила о сокращении полетной программы и далее невозможностью осуществлять на сегодняшний момент базирование самолетов, — объяснили в Омском аэропорту. — На данный момент планируемое развитие маршрутной сети „Ред Вингс“ отложено до стабилизации на авиационном рынке. Тот бюджет, который был запланирован региональным правительством на „Ред Вингс“, перераспределен на других авиаперевозчиков с сохранением планируемой маршрутной сети».
Отмечается, что «Ред Вингс» все же продолжает обслуживать рейсы в Екатеринбург, Казань и Минеральные воды, а в августе 2022 года с авиакомпанией «Ред Вингс» был подписан Договор оказания услуг по оперативному техническому обслуживанию. С 1 сентября инженерно-авиационная служба Омского аэропорта приступила к выполнению работ по техническому обслуживанию воздушных судов авиакомпании типа RRJ-95.
«Этот факт опять же подтверждает действие трехстороннего Соглашения и означает то, что авиакомпания вернется к намеченным планам», — заключили в аэропорту.
Омск был не единственным городом России, где была «прописана» авиакомпания «Ред Вингс» — она также базируется в в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Челябинске, Перми. Компания стала первой базовой авиакомпанией для Омского аэропорта и планировала выполнять субсидируемые рейсы во многие города России. Отмененные в марте рейсы планировалось возобновить этим летом, но эти планы так и не осуществились.