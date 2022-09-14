Ушел, но не до конца. В Омском аэропорту объяснили ситуацию с «Ред Вингс»

Омск был не единственным городом России, где была «прописана» авиакомпания «Ред Вингс» — она также базируется в в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Челябинске, Перми. Компания стала первой базовой авиакомпанией для Омского аэропорта и планировала выполнять субсидируемые рейсы во многие города России. Отмененные в марте рейсы планировалось возобновить этим летом, но эти планы так и не осуществились.