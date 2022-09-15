Владимира Корбута выдвинули в спикеры Омского горсовета

Стоит отметить, что Владимир Корбут во вчерашнем разговоре с Городом55 не исключил возможность избрания вице-спикером не-единоросса, «если будет запрос от определённой партии». Впрочем, и он констатировал, что сейчас рано о чём-то говорить уверенно. Кстати, представителей КПРФ в шестом созыве Горсовета было девять, втрое больше, чем «эсеров» в седьмом, но оба вице-спикерских поста тогда занимали представители «Единой России».