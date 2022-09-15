Владимира Корбута выдвинули в спикеры Омского горсовета

В Омском городском совете вчера, 14 сентября, была официально сформирована фракция партии «Единая Россия», которая будет работать в седьмом созыве. Как рассказал Городу55 один из депутатов-единороссов Сергей Дроздов, заявления о вступлении во фракцию написали 36 человек, то есть к «партии власти» ожидаемо примкнул единственный парламентарий-самовыдвиженец. Главой фракции стал, как и в предыдущем созыве, Дроздов, его заместителями были выбраны Дмитрий Лицкевич и Андрей Бондаренко.
Главное решение, которое сейчас должен принять Городской совет, касается постов спикера и двух вице-спикеров. Поскольку «Единой России» принадлежат 90% голосов, фракция именно этой партии должна определиться со своими кандидатами. Как рассказал Сергей Дроздов, это уже произошло.
«Существует процедура, - уточнил он, - согласно которой фракция принимает рекомендации относительно конкретных кандидатур и направляет их в региональный политсовет и в вышестоящие партийные органы. На заседании были названы два кандидата в спикеры, Владимир Корбут и Сергей Грушичев. Фракция проголосовала за Корбута. Документы ушли в вышестоящие инстанции, до вторника во фракцию придёт ответ, а во вторник на контрольном заседании будут оглашены решения».
Кандидаты в вице-спикеры тоже выбраны, причём они не нуждаются в формальном утверждении партийными органами. Тем не менее называть фамилии, по мнению главы фракции, пока рано. В СМИ уже появлялись данные о том, что одним из вице-спикеров может стать представительница «Справедливой России», - но Сергей Дроздов подтверждать такое категорически отказался.
«Единая Россия» – партия большинства, - отметил он, - и наши депутаты будут решать, кто займёт эти посты. Среди членов партии есть много достойных людей. К тому же нам в Городском совете не нужны политики. Нам надо не политическую борьбу обсуждать, а проблемы города! Если ты политик, ты ничего не понимаешь в том, что нужно городу, тебе не до школ, не до лавочек. Такие депутаты могут только перед днём голосования про лавочки порассказывать…».
Стоит отметить, что Владимир Корбут во вчерашнем разговоре с Городом55 не исключил возможность избрания вице-спикером не-единоросса, «если будет запрос от определённой партии». Впрочем, и он констатировал, что сейчас рано о чём-то говорить уверенно. Кстати, представителей КПРФ в шестом созыве Горсовета было девять, втрое больше, чем «эсеров» в седьмом, но оба вице-спикерских поста тогда занимали представители «Единой России».
Окончательное решение о том, кто возглавит новый созыв омского парламента, будет принято на пленарном заседании в следующую среду, 21 сентября.