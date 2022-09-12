Три дня в полете. В небе над Омском заметили подозрительные самолеты

В соцсетях омичи рассказывают о непонятных самолетах, которые кружат над городом три дня подряд. Самолет АН-26 летает над всеми районами города, даже там, где не проходит авиатрасса.
Один из омичей смог сделать достаточно четкую фотографию борта, из которой становится понятно, зачем самолет поднялся в небо. Фотография и видео с самолетом появилась в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».
Борт маркирован надписью «летные проверки и системы». Это означает, что борт облетает воздушное пространство Омска, чтобы отладить системы в Омском аэропорту. В комментариях под записью омичи отметили, что аналогичные самолеты можно было заметить в небе над Омском и в прошлые годы.