Три дня в полете. В небе над Омском заметили подозрительные самолеты

Борт маркирован надписью «летные проверки и системы». Это означает, что борт облетает воздушное пространство Омска, чтобы отладить системы в Омском аэропорту. В комментариях под записью омичи отметили, что аналогичные самолеты можно было заметить в небе над Омском и в прошлые годы.