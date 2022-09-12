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Три дня в полете. В небе над Омском заметили подозрительные самолеты

12 сентября 08:07
Фото: 1MI

Омичи рассказали о подозрительных самолетах

Очевидцы делятся фотографиями и видео самолетов, на которых можно разглядеть объяснение того, зачем они поднялись в воздух.

В соцсетях омичи рассказывают о непонятных самолетах, которые кружат над городом три дня подряд. Самолет АН-26 летает над всеми районами города, даже там, где не проходит авиатрасса.

Один из омичей смог сделать достаточно четкую фотографию борта, из которой становится понятно, зачем самолет поднялся в небо. Фотография и видео с самолетом появилась в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».

Борт маркирован надписью «летные проверки и системы». Это означает, что борт облетает воздушное пространство Омска, чтобы отладить системы в Омском аэропорту. В комментариях под записью омичи отметили, что аналогичные самолеты можно было заметить в небе над Омском и в прошлые годы. 

Фото: vk.com/1oomestomska
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Самолет#Полет#Проверка
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