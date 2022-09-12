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Летевший из Сургута в Омск самолет развернули на высоте 600 метров

12 сентября 10:00
Фото: 1MI
В полете командир воздушного судна обнаружил неладное.

Самолету, который совершал рейс из Сургута в Омск, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Подробности о случившемся сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Все произошло утром 11 сентября. Командир воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» обнаружил, что у самолета некорректно работает система наддува. Об этом он доложил уже после взлета на высоте 600 метров. Было принято решение вернуться назад в аэропорт Сургута. 

Напомним, что один из самолетов этого же авиаперевозчика недавно был поврежден из-за столкновения с птицей. Интересно, что тогда он летел тем же маршрутом, только из Омска в Сургут. 

В летевший из Омска в Сургут самолет попала птица
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#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Самолет#Полет
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