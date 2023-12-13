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Анна Степаненко

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2023
«Я угроз не вижу»: спикер Горсовета Корбут прокомментировал выход эсеров из комитетов
13 декабря 2023, 11:22
Депутаты омского Горсовета из «Справедливой России» покинули несколько комитетов
12 декабря 2023, 06:33
2022
Депутата омского горсовета Степаненко оштрафовали за конфликт с соседкой
Анну Степаненко оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.
6 октября 2022, 07:52
Глава Омского горсовета рассказал о дате проведения комиссии по депутатской этике
На нем рассмотрят вопрос о поведении Анны Степаненко.
5 октября 2022, 05:49
Спецпроект
Скумпии Двораковского и елки Полежаева: Что стало с деревьями омских випов
Город55 исследовал места, которые в разные годы озеленяли омские политики и другие известные люди.
Частичная мобилизация, «ковидный» оперштаб, извинения омского депутата Степаненко
25 сентября 2022, 08:43
Итоги выборов в омский горсовет, ситуация с «Ред Вингс», первая победа «Авангарда»
18 сентября 2022, 07:50

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