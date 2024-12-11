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Владимир Корбут

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2024
Омские депутаты одобрили улицу Чингиза Айтматова на территории Сибзавода
11 декабря, 05:22
2023
В Омском горсовете проходит конференция городов Сибири и Дальнего Востока
15 декабря 2023, 07:06
Хоценко принял участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
15 декабря 2023, 06:55
«Я угроз не вижу»: спикер Горсовета Корбут прокомментировал выход эсеров из комитетов
13 декабря 2023, 11:22
Депутаты Омского городского Совета окончательно приняли бюджет-2024
13 декабря 2023, 06:30
Омские депутаты одобрили дифференцированную арендную плату за землю под гаражами
22 ноября 2023, 10:36
Омский городской Совет внес седьмую серию изменений в бюджет-2023
22 ноября 2023, 07:06
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
22 ноября 2023, 06:22
В «Единой России» осудили высказывание Провозина о банных льготах как анахронизме
16 ноября 2023, 04:42
В Омском городском Совете прошли публичные слушания по бюджету
10 ноября 2023, 08:15
С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
1 ноября 2023, 13:03
Депутаты Омского горсовета определились с датой дополнительных выборов
25 октября 2023, 07:57
Приватизация «Муниципальных рынков» снова вызвала вопросы у омских депутатов
25 октября 2023, 07:51
Детям из омских школ, в которых проходит капремонт, компенсируют стоимость проезда
25 октября 2023, 07:50
В здании Омского горсовета деревянные входные двери заменили на пластиковые
27 сентября 2023, 10:51
27 сентября депутаты провели первое заседание осенней сессии Омского горсовета
В повестке на этот раз было 17 вопросов.
27 сентября 2023, 09:43
Депутаты Омского горсовета согласились изменить структуру городской администрации
27 сентября 2023, 08:35
В одной из школ Центрального округа Омска открылся тир с портретом Бацарашкиной
Это пилотный проект, часть работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
5 сентября 2023, 10:11
Депутаты Омского горсовета оценили ремонт тира в одной из школ ЦАО
3 августа 2023, 08:12
В Омском городском совете подвели итоги весенней сессии
25 июля 2023, 09:57

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