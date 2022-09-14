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Владимир Корбут рассказал о планах вернуться на пост спикера Омского горсовета

14 сентября 09:32
Фото: omskgorsovet.ru
Также он не исключил возможность, что одним из его замов станет представительница «Справедливой России»

Первое заседание 7-го созыва Омского горсовета, на котором должны определиться с тем, кто займет должности спикера и его замов, планировали провести 15 сентября. Но в итоге перенесли на 21-е — по техническим причинам.

Однако вопрос этот по большому счету будет решаться сегодня на заседании фракции «Единой России», которое начнется в 17.00.

«Если это решит фракция и выдвинет меня, я соглашусь, — рассказал Городу55 Владимир Корбут. — Сам я выдвигаться не буду. Других вариантов не будет. По заместителям такая же ситуация. Тоже будут обсуждать на фракции, свое мнение выскажут депутаты, имеющие наибольший авторитет».

Также спикер 6-го созыва прокомментировал информацию, что одну из руководящих должностей в горсовете может занять представительница «Справедливой России»:

«Я не исключаю такую возможность. У нас четыре освобожденных должности на постоянной основе. Если будет запрос от определенной партии и фракция «Единой России», депутаты которой составляют большинство, примет решение один из постов отдать. Сейчас что-то гарантировать рано.
Когда фракция ЛДПР, состоявшая из двух представителей, занимала должность освобожденного депутата, работалось вполне нормально и комфортно. Не вижу никаких проблемных вопросов в этом. С представителями любой партии сработаемся».
#Анна Микула#Город#Выборы в Омский Горсовет#Омск#Владимир Корбут
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