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«Запасайтесь терпением и попкорном». Хоккеист «Авангарда» обратился к болельщикам

16 сентября 07:27
Фото: www.hawk.ru

Хоккеист «Авангарда» Дергачев пожелал терпения омским болельщикам

После оглушительной серии поражений в команде уверены, что еще не все потеряно.

После долгого восстановления на лед вышел Александр Дергачев, однако его выступление не слишком помогло прервать серию поражений «Авангарда». Тем не менее, хоккеист не слишком расстроен, и посоветовал болельщикам не терять надежды на триумф команды.

«Витает напряжение в команде. Безразличных нет. 100% мы выберемся из этой ситуации. Болельщикам хочется сказать, чтобы болели за нас, запасайтесь терпением и попкорном. Скоро все наладится», — поделился Дергачев с пресс-службой «Авангарда».

Напомним, из-за травмы нападающий «Авангарда» пропустил несколько игр сезона и вышел на лед во время вчерашней игры с «Барысом». Сегодня состоится еще один матч против команды из Астаны.

#Ольга Акамова#Спорт#Новости#Омская область#Омск#Александр Дергачев#Хоккей#Авангард
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