«Запасайтесь терпением и попкорном». Хоккеист «Авангарда» обратился к болельщикам

После долгого восстановления на лед вышел Александр Дергачев, однако его выступление не слишком помогло прервать серию поражений «Авангарда». Тем не менее, хоккеист не слишком расстроен, и посоветовал болельщикам не терять надежды на триумф команды.
«Витает напряжение в команде. Безразличных нет. 100% мы выберемся из этой ситуации. Болельщикам хочется сказать, чтобы болели за нас, запасайтесь терпением и попкорном. Скоро все наладится», — поделился Дергачев с пресс-службой «Авангарда».
Напомним, из-за травмы нападающий «Авангарда» пропустил несколько игр сезона и вышел на лед во время вчерашней игры с «Барысом». Сегодня состоится еще один матч против команды из Астаны.