Названа дата первого хоккейного матча на льду новой «Арены» в Омске

Это будет первая игра на льду новой «Арены» в Омске. Предполагалось, что первый матч состоится 1 октября — на этот день запланирована игра «Авангарда» против «Сибири». Теперь же стало известно, что матч МХЛ перенесли с 25 октября на 22 сентября.