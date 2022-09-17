Названа дата первого хоккейного матча на льду новой «Арены» в Омске

В пресс-службе молодежной хоккейной команды «Омские Ястребы» сообщили дату проведения матча на новой «Арене» Он состоится в рамках чемпионата МХЛ уже на следующей неделе, 22 сентября.
Это будет первая игра на льду новой «Арены» в Омске. Предполагалось, что первый матч состоится 1 октября — на этот день запланирована игра «Авангарда» против «Сибири». Теперь же стало известно, что матч МХЛ перенесли с 25 октября на 22 сентября.
Игра пройдет в 19:00 часов по омскому времени. В пресс-службе «Омских Ястребов» позже пообещали сообщить, будут ли на игру пускать болельщиков.