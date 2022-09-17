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Названа дата первого хоккейного матча на льду новой «Арены» в Омске

17 сентября 07:00
Фото: gdrive-arena.ru

Первый матч на льду новой «Арены» в Омске перенесли на сентябрь

Первыми на лед выйдут хоккеисты «Омских Ястребов».

В пресс-службе молодежной хоккейной команды «Омские Ястребы» сообщили дату проведения матча на новой «Арене» Он состоится в рамках чемпионата МХЛ уже на следующей неделе, 22 сентября.

Это будет первая игра на льду новой «Арены» в Омске. Предполагалось, что первый матч состоится 1 октября — на этот день запланирована игра «Авангарда» против «Сибири». Теперь же стало известно, что матч МХЛ перенесли с 25 октября на 22 сентября.

Игра пройдет в 19:00 часов по омскому времени. В пресс-службе «Омских Ястребов» позже пообещали сообщить, будут ли на игру пускать болельщиков.

#Ольга Акамова#Омск#Спорт#Новости#Омская область#Авангард#Хоккей#Омские ястребы
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