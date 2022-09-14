Две популярные авиакомпании отменили вечерние рейсы из Омска в Москву

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 отменили вечерние рейсы из Омска в Москву.
Ранее «Аэрофлот» выполнял четыре рейса из омского аэропорта: в 5:50, 08:05, 13:40 и 17:15. Последний отменен с 12 сентября. В расписании он стоял с июля, отмечает Новый Омск.
Что касается авиакомпании S7, то с 10 сентября она отменила рейс Омск — Москва, который совершала в 19:30. Теперь улететь в столицу можно будет только в 06:55 и 17:35.
Напомним, что сегодня стало известно, на каких условиях авиакомпания «Ред Вингс» продолжит сотрудничать с омских аэропортом.