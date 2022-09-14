Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две популярные авиакомпании отменили вечерние рейсы из Омска в Москву

14 сентября 13:31
Фото: 1MI
Теперь улететь в столицу можно будет утренними и дневными рейсами.

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 отменили вечерние рейсы из Омска в Москву. 

Ранее «Аэрофлот» выполнял четыре рейса из омского аэропорта: в 5:50, 08:05, 13:40 и 17:15. Последний отменен с 12 сентября. В расписании он стоял с июля, отмечает Новый Омск.

Что касается авиакомпании S7, то с 10 сентября она отменила рейс Омск — Москва, который совершала в 19:30. Теперь улететь в столицу можно будет только в 06:55 и 17:35.

Напомним, что сегодня стало известно, на каких условиях авиакомпания «Ред Вингс» продолжит сотрудничать с омских аэропортом. 

Ушел, но не до конца. В Омском аэропорту объяснили ситуацию с «Ред Вингс»
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Самолет#Отмена рейса
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10